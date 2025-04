50M€ : Le transfert du siècle pour le PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Membre du staff technique de Laurent Blanc au PSG entre 2013 et 2016, Jean-Louis Gasset est désormais sur le banc de touche de Montpellier. Aux yeux du natif de la ville héraultaise, le Paris Saint-Germain a frappé très fort en recrutant Luis Enrique et Ousmane Dembélé en même temps en 2023. Ce qui engendrait le « coup du siècle ».

Le PSG s'est totalement métamorphosé en 2025. Alors que la locomotive parisienne peinait à concrétiser les occasions qu'elle se créait et notamment lors des grosses affiches de Ligue des champions, le groupe de Luis Enrique est devenu bien plus réaliste depuis le début de l'année civile.

«Dembélé en numéro 9 c’est l’idée du siècle et tout revient à l’entraîneur»

A commencer par Ousmane Dembélé, recruté pour 50M€ en 2023, qui marque but sur but et pointait à 25 avant le coup d'envoi contre le SCO d'Angers samedi après-midi. De quoi souligner le joli travail de Luis Enrique pour le repositionnement de Dembélé au poste d'attaquant axial. « Le coach réussit des conversations. Incroyable, Dembélé en numéro 9 c’est l’idée du siècle et tout revient à l’entraîneur. Paris parait aujourd’hui injouable, ils sont au-dessus de tout le monde ». a confié Jean-Louis Gasset.

«En Europe, les équipes peuvent s’inquiéter, car c’est une machine»

L'entraîneur de Montpellier n'a pas mis un terme à son instant flatterie envers Luis Enrique puisqu'il a qualifié son équipe de véritable rouleau-compresseur. « En Europe, les équipes peuvent s’inquiéter, car c’est une machine ».