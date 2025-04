PSG : Le rêve d’un champion du monde !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ayant joué pour le PSG et l’Inter Milan, Youri Djorkaeff a une préférence pour la finale de la Ligue des champions 2025. Dans l’idéal, le champion du monde 1998 avec l’équipe de France aimerait voir les deux clubs qu’il « aime le plus » se retrouver le 31 mai prochain à l’Allianz Arena de Munich.

Deux ans après s’être incliné face à Manchester City (1-0), l’Inter Milan peut-il de nouveau se hisser en finale de la Ligue des champions ? Tombeur du Feyenoord en huitièmes de finale, les Nerazzurri seront opposés au Bayern Munich en quarts et selon Youri Djorkaeff, ils restent un prétendant au sacre.

L’Inter peut « retourner en finale »

« Il y a deux ans, ils étaient en finale et cela montre que l'Inter fait partie de l'élite européenne et qu'ils peuvent aspirer au titre chaque année. À mon avis, ils peuvent retourner en finale », a confié Youri Djorkaeff, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, lui qui a porté pendant trois saisons les couleurs de l’Inter Milan, entre 1996 et 1999.

« Pour moi, la finale idéale est Inter-PSG »

Un club qu’il avait rejoint en provenance du PSG et justement, le champion du monde 1998 rêverait de les voir se retrouver en finale de la Ligue des champions. « Pour moi, la finale idéale est Inter-PSG, les deux équipes où j'ai joué et que j'aime le plus. Je serai donc heureux dans les deux cas », a ajouté Youri Djorkaeff.