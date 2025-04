Crise à l'OM : Evra désigne le coupable !

Amadou Diawara

L'OM de Frank McCourt a perdu à cinq reprises lors des sept derniers matchs de Ligue 1. Alors que le club phocéen est plongé dans une crise, Patrice Evra a affirmé que Pablo Longoria n'était en aucun cas responsable. Selon l'ancien latéral gauche de l'OM, Roberto De Zerbi est le principal coupable.

Avant le déplacement à Auxerre le 22 février, l'OM était en très belle posture en Ligue 1. En effet, le club présidé par Pablo Longoria était très bien parti pour finir à la deuxième place du championnat. Toutefois, le fiasco à l'Abbé-Deschamps a totalement relancé la saison de l'OM.

Patrice Evra épargne Pablo Longoria

Corrigé par Auxerre (3-0), l'OM est dans une très mauvaise passe. En effet, l'écurie olympienne s'est inclinée à cinq reprises lors de ses sept derniers matchs de championnat. Résultat, l'OM est passé troisième en Ligue 1 (52 points), cédant sa place de dauphin du PSG (déjà champion avec 74 unités) à l'AS Monaco (53).

«C’est la responsabilité de l’entraîneur»

Alors que l'OM est en pleine crise, Patrice Evra a pointé du doigt le coach Roberto De Zerbi. « Un président ne se juge pas que sur les résultats. Je pense qu’en quatre ans tout ce qu’il a fait, c’est énorme. Il faut rester les pieds sur terre, Marseille est à sa place maintenant. On pourra faire un autre jugement à la fin de la saison s’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des Champions. Moi je condamne plus les joueurs et l’entraîneur. C’est la responsabilité de l’entraîneur, ils doivent se qualifier pour la Ligue des Champions », a jugé l'ancien arrière gauche du club marseillais, présent dans l'émission Rothen s'enflamme (RMC Sport) ce mardi. Reste à savoir si l'OM de Roberto De Zerbi réussira finalement à récupérer la deuxième place en Ligue 1.