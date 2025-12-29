PSG - Transfert d’une star : Signature imminente !

Pierrick Levallet

Le PSG n’a pas prévu d’être très actif sur le mercato cet hiver. En revanche, le club de la capitale semble déjà préparer son recrutement pour l’été prochain. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil sur la situation de Dayot Upamecano. Cependant, une prolongation au Bayern Munich est en train de se dessiner.

Le PSG va être plutôt discret sur le mercato en janvier. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale comptait terminer la saison avec le même effectif qu’au 1er septembre. En revanche, les Rouge-et-Bleu semblent déjà préparer leur recrutement pour l’été prochain. Et les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient saisir une grosse opportunité sur le marché des transferts.

Le PSG Upamecano de près Le PSG suivrait en effet avec attention l’évolution de la situation de Dayot Upamecano. Le contrat de l’international français au Bayern Munich expire en juin prochain. L’idée d’attirer l’un des meilleurs à son poste pour 0€ séduirait les champions d’Europe 2025. Seulement, les pensionnaires de la Bundesliga ne lâcheraient rien concernant une prolongation du défenseur central de 27 ans.