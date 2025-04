Zidane - PSG : La question embarrassante...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG réalise une saison exceptionnelle et impressionne l'Europe par son style de jeu et sa domination, Achraf Hakimi a été interrogé sur le fait que ce soit ou non la meilleure équipe dans laquelle il ait évolué. Mais alors que le Marocain a également évolué sous les ordres de Zinedine Zidane au Real Madrid, il peine à donner une réponse claire.

Depuis le début de l'année, le PSG semble irrésistible. Luis Enrique a mis en place son projet et cela porte enfin ses fruits. Son équipe est encensée de toute part et s'impose comme l'un des favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions. Interrogé sur le fait que le PSG soit la meilleure équipe dans laquelle il a évoluée, Achraf Hakimi semble toutefois embarrassé par la question. Il faut dire qu'il a évolué dans le Real Madrid de Zinedine Zidane.

PSG ou Real Madrid, Hakimi hésite

« Je ne sais pas si c’est la meilleure, mais une des meilleures. J’ai été dans des grands vestiaires avec des grands joueurs. Dans chaque équipe, on a fait de grandes choses, on a gagné des titres. Ce n’est pas facile de dire quelle équipe est la meilleure. Mais collectivement, c’est une des meilleures équipes avec laquelle j’ai joué, oui. C’est possible. J’ai été avec des grands champions, j’ai appris à chaque fois et j’ai donné le meilleur de moi pour que l’équipe soit fière de moi », explique-t-il dans une interview accordée à Foot Mercato.

«Je ne sais pas si c’est la meilleure, mais une des meilleures»

Relancé sur ce qui fait la différence par rapport à la saison dernière, Achraf Hakimi estime qu'il s'agit simplement d'une évolution logique. « Il n’y a pas vraiment beaucoup de différences. On a le même coach, la même mentalité. Depuis qu’il est là, il a dit que l’équipe ce n’était pas qu’un seul joueur. Je pense que c’est la continuité de la saison dernière avec plus de temps ensemble, plus de temps de travail ensemble aussi », ajoute le joueur du PSG.