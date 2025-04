Officiel : Une nouvelle signature annoncée au PSG

La rédaction

Achraf Hakimi quitte Adidas pour rejoindre Under Armour. Le latéral du PSG portera désormais les chaussures Shadow Elite 3 et fera la promotion des vêtements de la marque. Enthousiaste, Hakimi salue les produits de qualité et l’alignement avec ses valeurs. Cette officialisation intervient à moins d'une semaine du choc contre Aston Villa en Ligue des champions.

Représenté par Adidas depuis un certain temps, le joueur du PSG Achraf Hakimi annonce la fin de sa collaboration avec la marque. Ce jeudi, Under Armour a annoncé devenir l'équipementier du latéral du PSG. Le Marocain a rejoint le PSG à l'été 2021 contre 68 M€.

La nouvelle signature d'Hakimi

Cette signature a été officialisée dans une vidéo sur le compte X d'Under Armour, sur laquelle on peut lire «Ici c'est Hakimi». On apprend que le défenseur du PSG portera les chaussures Shadow Elite 3 et fera la promotion des vêtements de performance et de lifestyle d'Under Armour.

«Une marque qui conçoit d’excellents produits»

Dans un communiqué officiel, Achraf Hakimi a notamment déclaré :

«Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Under Armour, une marque qui conçoit d’excellents produits et qui correspond parfaitement à mes valeurs.»

Cette officialisation arrive à six jours du match aller de Ligue des champions opposant le PSG à Aston Villa.