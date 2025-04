Jérôme Rothen : Sa nouvelle aventure loin de RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D’abord réticent concernant la Kings League, Jérôme Rothen a finalement intégré le projet en tant que directeur sportif de l'équipe Unit3d dirigée par Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi. Et à l’issue de la première journée de la compétition, l’ancien joueur du PSG, qui officie également sur RMC, n’a pas caché son émotion face à l’engouement suscité par cette première journée.

Rothen déjà fan de la Kings League

« Franchement, c'est génial. Moi, je découvre. On s'est lancé dans cette aventure il y a quelques semaines pour préparer l'équipe, la draft, la construction, la cohésion la semaine dernière avec un mini-stage. Ils nous ont régalés avec l'union entre eux », a-t-il confié au micro de RMC Sport avant de poursuivre.

«Franchement, c'est génial»

« En très peu de jours, ils ont réussi à faire front, ils ont marqué des beaux buts. L'émotion est terrible parce qu'on vit ça sur le banc avec Greg (Grégory Campi, NDLR), mon meilleur pote, qui est entraîneur de cette équipe. Franchement, c'est pas mal et on se prend vite au jeu », ajoute Jérôme Rothen.