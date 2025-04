Daniel Riolo - «On l’aime» : La magnifique déclaration sur RMC

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a décidé de se mettre à l'écart de l'After Foot après la polémique qui a eu lieu suite au passage de Caroline Yadan dans l'émission, Walid Acherchour a reçu un message fort de la part de Gilbert Brisbois qui lui demande de revenir. « Il sera toujours le bienvenue, RMC est sa maison et on l’aime », lance le présentateur du Talk Show de RMC.

La présence de Caroline Yadan, députée Renaissance des Français de l’étranger, sur le plateau de l'After Foot jeudi soir n'a pas manqué de faire réagir. Et pour cause, elle y a évoqué les conclusions de son rapport parlementaire sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport, pointant notamment du doigt la présence de salles de prière dans certains clubs.

Acherchour prend du recul

Un débat qui a fait polémique compte tenu des propos de Caroline Yadan sur l'Islam. A tel point que Walid Acherchour, intervenant régulier de l'After Foot, mais absent lors de ce débat, a décidé de prendre du recul comme il l'a écrit sur X : « Vu le contexte, j'ai décidé de prendre du recul avec l'émission sur les prochains jours et je discute avec la direction pour trouver une solution en respectant mes obligations ».

«RMC est sa maison et on l’aime»

Des propos qui ont évidemment fait réagir Gilbert Brisbois. Dimanche soir sur le plateau de l'After Foot, il a ainsi lancé un appel à Walid Acherchour après avoir fait son mea culpa au sujet de la polémique : « Si nous avons choqué une communauté, c’est que nous avons raté notre soirée et j’en suis désolé. L’After est une émission dans laquelle on s’engage. Évidemment, nous ne sommes pas infaillibles. On peut aussi se tromper. Je vais quand même rappelé que l’After a fêté ses 19 ans. Au moment où de nombreux médias choisissent un camp, nous ne choisissons pas. Nous sommes indépendants grâce à la direction de RMC. L’After ne roule pour personne. Toutes les équipes, Flo et Daniel notamment, sommes sur la même longueur d’onde. Pour être transparent, le débat de jeudi a crée des débats. Je veux dire à Walid Acherchour qu’il sera toujours le bienvenue, RMC est sa maison et on l’aime ». Reste désormais à savoir si cette déclaration suffira à convaincre Walid Acherchour de revenir débattre avec Daniel Riolo.