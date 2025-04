After Foot - RMC : La rupture avec Daniel Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Jeudi, la présence de Caroline Yadan sur le plateau de l'After Foot a suscité de vives réactions. La députée Rennaissance avait effectivement tenu des propos qui ont largement fait polémique au sujet du rapport parlementaire sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport qu'elle a mené ce derniers mois. Des propos qui ont même poussé Walid Acherchour à prendre du recul avec l'émission au sein de Daniel Riolo et Gilbert Brisbois.

C'est un débat qui a suscité de vives polémiques. Jeudi soir, sur le plateau de l'After Foot sur RMC, Caroline Yadan été présente afin de débattre au sujet du rapport parlementaire qu'elle a mené sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport, avec le député RN Julien Odoul. Mais ses propos, jugés à charge contre l'Islam et les Musulmans, ont créé la polémique sur les réseaux sociaux, au point que Walid Acherchour, qui n'était pas présent sur le plateau à ce moment-là, soit choqué par la situation.

Acherchour sort du silence !

« Avant de m'exprimer, j'ai préféré me laisser le temps de la réflexion pour expliquer ce que je ressens depuis plusieurs jours. J'ai évidemment été heurté, comme beaucoup, par l'angle du débat lors de l'émission de l'After Foot jeudi. Pour un sujet aussi important, je ne peux pas accepter que la base de la discussion soit un rapport approximatif, rédigé par deux politiques qui utilisent régulièrement des propos exclusivement dégradant et islamophobe. J'ai toujours cherché à fédérer les projets de l'émission, avec bienveillance, notamment lors des déplacements en Afrique ou autres et je ne me retrouve pas dans ce type de passages qui véhicule tout le contraire en divisant avec une intervenante qui ne ciblait essentiellement qu'une religion avec véhémence même quand elle était reprise par Nico Jamain », confie le journaliste dans un long communiqué diffusé sur son compte X.

«Vu le contexte, j'ai décidé de prendre du recul avec l'émission»

« J'ai toujours pris du plaisir à échanger sur le football en y mettant ma passion dans chaque émission à laquelle j'ai participé parce que c'est pour ça que j'ai intégré l’équipe de l'After Foot. Une émission que j'écoute depuis petit. J'ai toujours respecté la chance qu'on m'a donné d'être sur cette émission. Mais sur des sujets qui touchent l'identité de millions de personnes (ici les musulmans), je ne peux pas accepter que ce soit fait de cette façon en franchissant cette ligne plein de raccourcies. Et même si le sujet me touche directement, je suis attentif et dans la même logique pour n'importe quel propos qui peuvent blesser ceux qui nous écoutent ou ceux avec qui je partage le plateau tous les jours ou leurs familles », ajoute Walid Acherchour qui conclut en expliquant qu'il prenait du recul avec l'After Foot : « Vu le contexte, j'ai décidé de prendre du recul avec l'émission sur les prochains jours et je discute avec la direction pour trouver une solution en respectant mes obligations. » Autrement dit, on ne le reverra peut-être pas aux côtés de Daniel Riolo.