Clash à l’OM : «C’est allé très très loin»

La rédaction

Mis à l’écart par la direction de l’OM, Chancel Mbemba ne devrait plus rejouer sous les couleurs olympiennes. Rod Fanni a révélé que le conflit avec les dirigeants marseillais aurait pris une ampleur inquiétante. Malgré les nombreuses blessures en défense, Roberto De Zerbi ne compte pas réintégrer le défenseur congolais, dont le départ en fin de saison semble acté.

Le cas Chancel Mbemba fait beaucoup parler à l’OM. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur congolais devrait quitter l'OM, trois ans après son arrivée. Depuis le début de la saison, il a été mis à l’écart, sa situation étant liée à des désaccords avec la direction marseillaise, comme l’a révélé Rod Fanni.

Les révélations de Rod Fanni

«Quand on a la tête à l’envers en tant que footballeur, ou que l’on a des problèmes de contrat et des disputes avec les dirigeants, malheureusement on ne peut pas avoir de bonnes performances,» a expliqué l’ancien défenseur de l’OM, au micro de Canal+ Sport Afrique. «Est-ce que ce serait une bonne idée de le mettre sur le terrain ? Je n’en suis pas sûr, car je sais d’après certaines sources que c’est allé très très loin.»

Mbemba définitivement écarté

Malgré la pénurie de défenseurs qui frappe l’OM, avec les blessures de Leonardo Balerdi et Luiz Felipe, Roberto De Zerbi ne devrait pas rappeler Chancel Mbemba. Selon les informations du journal L’Équipe, les dirigeants de l'OM ont déjà tranché : il est hors de question de réintégrer Mbemba à la rotation.