DAZN : «Il y a énormément d'argent», la sentence est tombée ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est le grand jour pour la première édition de la Kings League France. Ce mini championnat composé de huit équipes présidées par anciens joueurs de football et streamers débute avec un mix de football amateur et d'anciens professionnels. Un format plus court et doté de multiples rebondissements au cours des matchs qui avait déjà trouvé son public à la Kings World Cup l'année dernière. Sa gratuité est aux antipodes de DAZN, un danger ?

En ce dimanche 6 avril, le rideau se lève sur la Kings League France, compétition de huit équipes de football à 7 sur le territoire français. Jérôme Rothen, Samir Nasri, Jérémy Ménez, Adil Rami, Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé ou encore Mike Maignan... Toutes ces personnalités du football y prennent part par le biais d'un poste de directeur sportif ou de président. Cet évènement porté par Gerard Piqué et son bras droit Djamel Agaoua risque de faire une nouvelle fois pas mal d'audience pour cette collision des mondes : les streamers, les footballeurs amateurs et professionnels comme Benoît Costil et Paul-Georges Ntep.

«Les matchs de foot2rue ont été plus regardés que la finale de Ligue Conférence !»

Pour So Foot, Clément Goguey (Generation 7 de Michou) s'est dernièrement confié sur sa participation à la Kings League France après la Kings World Cup l'année dernière. L'occasion pour lui de rappeler que les fans avaient été au rendez-vous. « Il y a énormément d’argent dans ce milieu. Et ça attire beaucoup de spectateurs. Par exemple, les matchs de foot2rue ont été plus regardés que la finale de Ligue Conférence ! ». Il se pourrait que pour cette édition, les suiveurs répondent une nouvelle fois présent. D'autant plus que le concept a pris encore plus d'ampleur cette saison.

«Je crois plutôt qu’on est une magnifique opportunité pour le football professionnel»

Au point de concurrencer DAZN ? C'est l'un des débats qui a été soulevé ces derniers temps alors que le diffuseur de la Ligue 1, de par ses prix exorbitants en début de saison, n'a pas pu réunir le nombre d'abonnés initialement souhaité par la firme britannique. D'un autre côté, la Kings League France sera gratuite et disponible soit par Twitch ou M6+. De quoi être une menace pour DAZN ? Djamel Agaoua s'est récemment exprimé sur la question. « Je ne crois pas qu’on est un concurrent du foot à onze. Je crois plutôt qu’on est une magnifique opportunité pour le football professionnel. En fait, la Kings League c’est le meilleur produit marketing pour réattirer les fans vers le foot. Notre audience est jeune. Elle a un certain nombre de caractéristiques qu’il faut prendre en compte, comme le fait qu’elle consomme 90% de ses contenus sur portable. Ça, notre produit leur propose. Non seulement les streamers commentent et parlent avec le tchat, mais notre sport a aussi des règles issues du jeu vidéo, pour qu’il se passe toujours quelque chose, avec des rebondissements. Ici, on adore le foot et on respecte le foot ».