McCourt – OM : Un changement est annoncé

Alexis Brunet

La fin de saison s’annonce particulièrement palpitante pour l’OM. Le club phocéen se bat pour une place en Ligue des champions, mais cela ne sera pas simple avec la concurrence de l’AS Monaco, de l’OGC Nice ou bien encore de Lyon et de Lille. L’année prochaine, certains changements seront peut-être nécessaires, notamment pour Pablo Longoria, qui occupe trop de postes au goût de Rolland Courbis.

Ce dimanche soir, l’OM reçoit Toulouse au stade Vélodrome en clôture de la 28ème journée. Les Marseillais n’auront pas le droit à l’erreur et devront absolument s’imposer à domicile, car ils restent sur trois défaites d’affilée. L’ambiance est tendue actuellement au sein du club phocéen, avec notamment des tensions avec Roberto De Zerbi et ses joueurs. Le technicien italien est d’ailleurs annoncé sur le départ par certaines sources dès l’été prochain, alors qu’il a signé un contrat de trois ans.

McCourt principal problème de l’OM ?

L’OM va donc mal en ce moment et cela serait peut-être dû à Frank McCourt. Dans Les Grandes Gueules du Sport, Rolland Courbis a particulièrement ciblé le propriétaire du club phocéen, affirmant qu’il avait par exemple donné trop de responsabilités à Pablo Longoria. « Le principal responsable, pas le seul, de ce qu'il se passe à l'OM, en bien ou pas, c'est McCourt. Si aujourd'hui, Pablo Longoria, avec beaucoup de qualités dans beaucoup de secteurs, se retrouve président, directeur sportif, recruteur... ce n'est pas lui qui s'est donné toutes ces fonctions, c'est McCourt. »

La Ligue des champions dans le viseur

La saison prochaine, Pablo Longoria pourrait donc se concentrer sur certaines tâches afin de se montrer plus performant. Reste à voir si, d’ici là, l’OM aura réussi à arracher sa qualification en Ligue des champions. C’est encore loin d’être gagné, car Marseille est actuellement à la lutte avec l’AS Monaco, l’OGC Nice, Lille et Lyon. Il reste donc sept journées aux hommes de Roberto De Zerbi pour tout donner et n’avoir aucun regret à la fin de la saison.