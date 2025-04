Kings League : Le retour de rêve d'une légende du PSG !

Pierrick Levallet

À l’approche de la Kings League France, Pfut prépare son Panam All Starz pour la compétition. Le Youtubeur a notamment été interrogé sur l’identité de la légende du PSG qu’il aurait aimé prendre dans son équipe. Et sans hésitation, Pfut a désigné un joueur bien ancré dans le coeur des supporters parisiens.

Compétition de foot en salle sur des terrains de 7 contre 7, la Kings League France débute ce dimanche 6 avril. La compétition durera jusqu’au 7 mai, et opposera les équipes d’Adil Rami (Wolf Pack FC), des Youtubeurs Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi (Unit3d), d’AmineMaTue, Jérémy Ménez et Samir Nasri (F2R), d’Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé et Mike Maignan (360 Nation), et des autres Youtubeurs Domingo (FC Silmi), Kameto (Karasu), Michou (Generation 7), et Pfut (Panam All Starz).

«Dans le format Kings League, il planterait»

À l’approche du coup d’envoi de la compétition, Pfut a d’ailleurs été interrogé sur la légende du PSG qu’il aurait aimé prendre dans son équipe pour le format Kings League. « Pour le délire, j’aurais pris un Pauleta. Pas Javier Pastore ? Pastore, son corps ne peut pas apparemment. Pauleta, je suis sûr que dans le format Kings League, il planterait » a alors lancé le créateur de contenu pour Foot Mercato.

La Kings League France débute ce dimanche !

La réponse n’a pas de quoi surprendre, lui qui est un grand fan de l’ancien numéro 9 du PSG. Le P de Pfut est d’ailleurs une référence directe à Pedro Miguel Pauleta. Pour son premier match dans la compétition, le Panam All Starz affrontera le Wolf Pack FC d’Adil Rami ce dimanche à 16 heures.