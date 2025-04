Kings League France : Lâché par l’OM, il rejoint Michou !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Clément Goguey, ancien joueur formé à l'OM, s'apprête à fouler les terrains de la Kings League France sous les couleurs de Génération 7, l'équipe du Youtubeur Michou. Sélectionné en premier lors de la draft, le milieu a passé une grande partie de sa vie dans la cité phocéenne, sans parvenir à signer de contrat pro avec son club formateur.

Compétition de football en salle à 7 contre 7 réunissant personnalités de la discipline, streamers et joueurs amateurs, la Kings League France débute ce dimanche 6 avril et se déroulera jusqu’au mercredi 7 mai au Parc des Expositions de Villepinte. Clément Goguey fera partie de l’aventure et devrait même être l’un des joueurs les plus attendus, lui qui a été sélectionné en premier lors de la draft du 24 mars.

Choisi en première position par Michou

Formé à l’OM et ancien participant de la Kings World Cup l’an passé au Mexique avec l’équipe Foot2Rue d’AmineMaTue, Clément Goguey a été sélectionné en premier par le Youtuber Michou pour rejoindre la team Génération 7. De quoi flatter le milieu de terrain de 27 ans. « J’étais super content, c’est une fierté d’être appelé en premier. J’étais un peu surpris, même si je m’attendais quand même à être sélectionné par une équipe parce que les essais à Clairefontaine s’étaient très bien passés. Quand Michou m’a appelé, c’était une grande satisfaction. Je le connaissais à travers ses vidéos et ses réseaux, mais je n’avais jamais discuté avec lui. Il est venu tout de suite me parler. Il est très sympa, très simple. Il vient à chaque entraînement, il a l’air particulièrement impliqué, comme tout son staff », confie Clément Goguey, interrogé par RMC.

« De mes 3 ans et demi jusqu’à mes 18 ans, j’ai joué à l’OM »

Son nom rappellera peut-être des souvenirs aux supporters de l’OM, puisque Clément Goguey a passé une large partie de sa carrière dans la cité phocéenne. « De mes 3 ans et demi jusqu’à mes 18 ans, j’ai joué à l’OM, du centre de formation à l’équipe réserve, en étant un peu au contact des pros, confie-t-il. Ensuite, je suis parti en National à Marseille-Consolat, puis j’ai signé pro au Gazélec Ajaccio, qui venait de descendre de Ligue 2. Après, je suis revenu au Aubagne FC en National 2 et vu que c’était un peu instable au niveau extra-sportif, j’ai eu envie de reprendre mes études de kinésithérapie il y a deux ans. Je me suis inscrit dans une école en Suisse. J’ai mis un peu de côté le football pour m’y consacrer et j’ai repris une licence à l’AS Géménosienne (Bouches-du-Rhône) en Régional 1. »