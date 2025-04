Il quitte Lionel Messi pour… Squeezie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La Kings League, qui débute officiellement dimanche, sera l'occasion de découvrir plusieurs talents issus du football amateur. Et l'un des plus attendu sera probablement Théo Chendri. Formé au FC Barcelone, où il a notamment côtoyé Lionel Messi, le milieu de terrain sera la star de Unit3d, l'équipe dirigée par Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi.

C'est un évènement très attendu. Après le succès de Kings World Cup au Mexique, la Kings League débarque en France à partir de dimanche et sera diffusée sur Twitch et M6+. La compétition réunira huit équipes composées de joueurs amateurs. Mais pas inconnus pour autant.

Théo Chendri, la star de l'équipe de Squeezie

En effet, l'une des stars de la compétition sera Théo Chendri. Et pour cause, alors qu'il évolue désormais à l'US Colomiers en National 3, le milieu de terrain de 27 ans sera le principal atout de Unit3d, l'équipe dirigée par Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi. Et pour cause, Théo Chendri présente la particularité d'avoir formé à La Masia du FC Barcelone où il a notamment pu s'entraîner avec plusieurs stars, dont Lionel Messi.

Formé à La Masia, Théo Chendri a connu Lionel Messi

Finalement, il n'arrivera jamais à s'imposer au FC Barcelone et sa carrière ne décollera jamais. Cependant, il était l'un des joueurs français les plus en vue de la précédente Kings World Cup au Mexique. Par conséquent, Théo Chendri sera le principal atout de l'équipe de Squeezie.