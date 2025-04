Real Madrid - PSG : Mbappé humilié ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé n’a pas été épargné par la presse espagnole. Ayant vécu des passages à vide en 2024-2025, l’attaquant français a été expulsé ce dimanche après-midi face à Alaves. Le média catalan SPORT a alors chargé le numéro 9, rappelant que ce dernier n’avait pas toujours été bon avec le PSG.

Un dimanche après-midi compliqué pour Kylian Mbappé. Giflé par Arsenal avec le Real Madrid cette semaine en Ligue des Champions (3-0), l’attaquant français était titulaire ce dimanche lors du déplacement des Merengue sur la pelouse du Deportivo Alaves en championnat. Peu de temps après l’ouverture du score d’Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé a vu rouge. Sur un retour défensif, le numéro 9 madrilène a infligé une lourde semelle à Antonio Blanco, qui s’est écroulé de douleur. A la 38ème minute, l’arbitre de la rencontre a décidé d’expulser directement le capitaine de l’équipe de France, qui manquera au moins les deux prochaines rencontres du Real Madrid à l’échelle nationale.

« L'action de Mbappé n'est pas isolée »

Une action qui a déclenché les foudres de la presse ibérique. SPORT s’est notamment payé l’attitude de Kylian Mbappé. « Une équipe coriace et exigeante comme Vitoria peut vous surprendre, mais Mbappé n'a pas pu résister à la pression et a fini par sortir sa jambe pour se promener. Mercredi, Arsenal l'attend au Bernabéu, un nouveau test pour cet esprit de retour supposé impossible. L'action de Mbappé n'est pas isolée : elle reflète le fait que le Real joue avec beaucoup d'enjeu et que ses joueurs sont à bout de nerfs », écrit ainsi le média catalan ce dimanche.

« Il n'est pas toujours à la hauteur du niveau mondial que tout le monde suppose »

SPORT n’a d’ailleurs pas hésité à rappeler le Mbappé des mauvais jours lorsque ce dernier évoluait encore au PSG : « Et si Madrid échoue dans sa tentative de retour, le visage de Mbappé au PSG reviendra, celui où il a montré que, lorsqu'on a le plus besoin de lui, il n'est pas toujours à la hauteur du niveau mondial que tout le monde suppose. »