Adil Rami : Les nouvelles rencontres qui l’ont fait vibrer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Toujours engagé dans l’émission "Danse avec les stars" sur TF1, Adil Rami figure également au casting de la quatrième saison de "Les Traîtres", qui a repris ce jeudi soir sur M6. Plongé cette nouvelle aventure télévisuelle, l’ancien joueur de l’OM se réjouit de rencontrer des personnalités hors du monde du football.

Après TF1 et "Danse avec les stars", c’est au tour de M6 de pouvoir compter sur Adil Rami pour l’un de ses divertissements, "Les Traîtres". L’ancien joueur de l’OM fait partie de la quatrième saison de l’émission qui a repris ce jeudi soir sur la Six, avec un rôle particulier pour le champion du monde tricolore, qui est l’un des fameux « traîtres » du programme que les « loyaux » doivent identifier.

« C’est un programme qui monte en puissance »

Interrogé par PureBreak, Adil Rami a reconnu qu’il n’avait jamais vu le programme avant de se rendre au Domaine de Bournel pour cette nouvelle aventure. « Pour moi, c’est un programme qui monte en puissance. J’ai mon planning qui me le permet aussi maintenant que je suis à la retraite. Je me suis dit que je pouvais aller jouer un peu, confie l’ex-défenseur du LOSC. Quand on regarde ma carrière, je n’avais jamais joué au foot en formation ou autres. Je suis tombé dedans. Je pars du principe que c’est la chance du débutant. J’arrive, je découvre, j’apprends les règles sur le tas ».

« J’aime beaucoup rencontrer des artistes, des chanteurs, des comédiens »

Adil Rami avait une volonté claire au moment de débarquer sur le tournage : « Le plus important pour moi était de rencontrer des personnes qui ne viennent pas du milieu du football. J’aime beaucoup rencontrer des artistes, des chanteurs, des comédiens… L’ambiance était bonne, tout le monde se posait des questions, on était tous intéressés les uns par les autres. J’aime trop ça ! »