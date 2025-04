Luis Enrique - PSG : Un improbable coup de fil de Deschamps ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain éblouit son monde, que ce soit en France ou à l'étranger ces derniers temps en Ligue des champions. La légende de Manchester United Rio Ferdinand a une nouvelle fois dressé un portrait flatteur du groupe de Luis Enrique. Même son de cloche pour Michel Moulin qui s'est permis de tacler Didier Deschamps au passage. Explications.

Ce mercredi, Canal+ a signé un gros coup d'audience avec 2,73 millions de téléspectateurs pour PSG - Aston Villa (3-1). Ce quart de finale aller de Ligue des champions a bien rassemblé, réalisant au passage sa meilleure audience de la saison pour un match de C1 d'après PureMedias.

«Didier Deschamps devrait appeler d’urgence Luis Enrique pour lui demander comment il fait de l’audience TV»

De quoi permettre à Michel Moulin, ancien conseiller sportif du PSG, d'interpeller Didier Deschamps qui avouait se moquer du fait que l'équipe de France faisait plus autant d'audience pendant l'Euro 2024 de par le style de jeu prôné par le sélectionneur. « L’audience sur Canal + est trois fois plus élevée qu’un match de rugby. Donc quand on dit que le rugby est plus regardé que le football… Là on démontre que quand il y a du vrai football, de la vraie technique, ça marche. Didier Deschamps devrait appeler d’urgence Luis Enrique pour lui demander comment il fait de l’audience TV. Et l’autre devrait lui dire : « Nous, on joue au football, on ne pousse pas le ballon comme des déménageurs »».

«Il n’y a pas de technique, que des grands costauds qui courent après le ballon»

« Pourquoi on ne regarde pas l’équipe de France ? Parce qu’elle ne fait pas rêver, il n’y a pas de technique, que des grands costauds qui courent après le ballon. L’équipe de France, on s’en fout complément ». a conclu l'homme d'affaires Michel Moulin sur Sud Radio.