Transfert au Real Madrid : Retrouvailles explosives pour Mbappé ?

D'ici la fin de la saison et l'ouverture du mercato estival, le feuilleton William Saliba pourrait connaître bien des rebondissements. Le10sport.com vous communiquait à l'automne dernier une volonté du Real Madrid de s'attacher les services du défenseur d'Arsenal sous contrat jusqu'en 2027. Ce qui pourrait engendrer des retrouvailles spéciales avec Kylian Mbappé.

Le Real Madrid a mis la main sur Kylian Mbappé l'été dernier par le biais de son statut d'agent libre dû à la fin de son aventure au Paris Saint-Germain. Depuis, il vit son rêve de gosse quand bien même sa première saison ne fut pas couronnée de succès en Ligue des champions et en Coupe du roi. Avec le départ annoncé de Carlo Ancelotti, du changement pourrait également être opéré dans le vestiaire.

Le patron du Real Madrid a décidé : William Saliba est l'élu ?

Selon les informations de Radio Marca, Florentino Pérez aurait pris la décision de tout miser sur William Saliba. Le président du Real Madrid estimerait qu'il est l'élu et la signature à mener à bien pendant le prochain mercato estival. Saliba serait d'ores et déjà au courant des intentions du club merengue, à l'instar d'Arsenal.

«J’allais souvent chez Kylian»

Un intérêt déjà révélé par le10sport.com en octobre dernier. Si jamais le Real Madrid venait à boucler le transfert de William Saliba, des retrouvailles spéciales auraient lieu au vu du discours tenu par l'international français en 2018. « Wilfrid Mbappé m’a tout appris et si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce à lui. Comme son père était mon entraîneur, j’allais souvent chez Kylian. Quand on voit où Kylian est arrivé aujourd’hui, ça donne envie ». Reste à savoir si les deux enfants de l'AS Bondy se retrouveront dans le vestiaire du Real Madrid, une chose semble déjà certaine, le mercato du club merengue s'annonce déjà chaud avec des noms comme Xabi Alonso ou encore Florian Wirtz.