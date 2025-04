Transfert annulé : La mère de Mbappé balance !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé aurait pu connaître un développement bien différent que ce qu'il a pu expérimenter sur Le Rocher à l'AS Monaco. En effet, la priorité de sa famille était de l'envoyer faire ses classes au Stade Malherbe de Caen. Tout était prévu, mais a fini par tomber à l'eau. Un regret pour Fayza Lamari, aujourd'hui majoritairement propriétaire du club normand avec Kylian Mbappé.

L'héritage de Kylian Mbappé aurait pu être tout autre en France. Lancé dans le grand bain par l'AS Monaco avant de briller pendant sept saisons au PSG, le capitaine de l'équipe de France devait faire ses classes au Stade Malherbe de Caen avant d'éventuellement faire ses premiers pas dans le monde professionnel avec les Caennais.

«C'était acté avant que Monsieur Gravelaine et Monsieur Fortin disent non»

Il n'en a finalement rien été, mais cela s'est joué à pas grand chose, comme Fayza Lamari l'a souligné en entrevue avec France Bleu. « Complètement. C'était acté avant que Monsieur Gravelaine et Monsieur Fortin disent non, mais on l'avait choisi ».

«Je savais que mon gamin serait bien éduqué au Stade Malherbe»

Mais le temps fait bien les choses. Quelques années plus tard, Kylian Mbappé et sa famille par le biais de Coalition Capital ont racheté 80% des parts du Stade Malherbe de Caen. Sa mère Fayza Lamari a déclaré sa flamme au club normand. « Ce que j'ai aimé dans ce club, justement à ce moment-là, c'était ce club familial, un club où vous allez en famille, un club où il y a des valeurs. Je savais que mon gamin serait bien éduqué au Stade Malherbe ».