OM : «Ça fait peur», le transfert qui a tout changé !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, l'OM a essuyé neuf défaites en Ligue 1. Un ratio qui inquiète Rolland Courbis, même si le club emmené par Roberto De Zerbi est classé troisième en championnat. D'après l'ancien coach de l'OM, l'écurie phocéenne serait en dehors du top 10 si Geronimo Rulli n'était pas là.

Ce samedi, l'OM a pris cher à Louis II. En effet, la bande à Mason Greenwood a perdu 3-0 sur la pelouse de l'AS Monaco, et ce, lors de la 29ème journée de Ligue 1. A cause de cette neuvième défaite en championnat, l'OM est descendu à la troisième place du classement. Présent dans l'émission Stephen Brunch, Rolland Courbis a affirmé que l'OM ne serait pas dans le top 10 s'il n'avait pas recruté Geronimo Rulli lors du dernier mercato estival.

«Quand ton meilleur joueur est ton gardien de but...»

« Si on fait le point sur la saison de l'OM à cinq journées de la fin - où la Coupe de France était leur Ligue des Champions et ils se sont faits éliminer avec beaucoup de regrets contre Lille sans Rulli, le meilleur joueur olympien - ce que je note c'est qu'avec neuf défaites, ils sont quand même troisièmes à un point du deuxième. Mais les progrès que l'on doit faire au niveau individuel et au niveau collectif tout au long de la saison, je ne les vois pas. La question qu'il faudra poser à De Zerbi à la fin de la saison, c'est 'est-ce que vous pensez qu'on aurait pu faire mieux ? », s'est interrogé Rolland Courbis, avant d'en rajouter une couche.

«Sans Rulli, l'OM serait 12e ou 13e»

« Il y a trois rencontres au Vélodrome, Montpellier (le 19 avril), Brest (27 avril) et Rennes pour la dernière journée (17 mai). Rennes sera décontracté, mais aussi concentré et déjà en train de préparer la saison prochaine, ce ne sera pas si facile que ça. Et même le match contre Montpellier (lanterne rouge), oui il y a neuf chances sur 10 que l'OM le gagne, mais neuf, pas 10 ! Et on va voir ce qu'ils font avec un nouveau coach, qui est déjà en train de se préparer pour la saison prochaine. Contre des adversaires concentrés et décontractés, tu peux quand même être inquiet, surtout avec des sifflets contre toi sur de mauvaises passes ou autres... Mais cette saison, neuf défaites, ça fait peur. Et quand ton meilleur joueur est ton gardien de but... Pour moi, sans Rulli, l'OM serait 12e ou 13e », a conclu Rolland Courbis, ancien entraineur de l'OM, sur les ondes de RMC.