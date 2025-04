«Horrible» : La star de l'OM lui fait peur !

La rédaction

Malgré ses 16 buts en Ligue 1, Mason Greenwood inquiète à l’OM. Capable de fulgurances comme d’absences totales, l’Anglais divise de plus en plus. Bixente Lizarazu, sur Téléfoot, a même jugé son attitude «horrible», pointant un langage corporel inquiétant. Pour viser la Ligue des champions, Greenwood devra se montrer bien plus régulier et impliqué.

Mason Greenwood continue d’interroger à l’OM. Meilleur buteur olympien et deuxième artificier de Ligue 1, l’Anglais frustre les observateurs tant il est capable du meilleur… comme du pire. Brillant face à Toulouse avec une frappe en lucarne pour débloquer la situation, il a totalement disparu le week-end suivant lors d’un match capital face à l’AS Monaco.

«C’est horrible»

C’est le ressenti de Bixente Lizarazu, qui s’est exprimé sur le cas du buteur de l’OM dans Téléfoot :

«C'est horrible, son langage corporel fait peur. Il est capable de marquer des buts exceptionnels et tu te dis que c'est ta locomotive en attaque, la star. Et il y a des moments où t’as l’impression qu’il n’est même pas sur le terrain, physiquement parlant.»

Greenwood est décevant

Si l’OM veut accrocher une place qualificative pour la Ligue des champions, Mason Greenwood devra montrer un tout autre visage. Malgré ses 16 buts en championnat, le buteur anglais ne fait toujours pas l’unanimité.