De Zerbi - OM : Le clash est confirmé !

Après l’article de L’Équipe qui révélait toutes les tensions en interne à l’OM, Roberto De Zerbi a répondu à toutes les questions des journalistes en conférence de presse. Si le coach de l’OM a voulu apaisé les choses, L’Équipe annonce qu’en interne, le coach de l’OM n’était pas en colère ou bien choqué.

L’Équipe a publié, il y a quelques jours, un article qui a fait l’effet d’un véritable tremblement de terre à l’OM. On y apprenait notamment l’existence de fortes tensions entre Roberto De Zerbi et ses joueurs, au point que le coach aurait refusé de diriger une séance d’entraînement.

De Zerbi assume

Si Roberto De Zerbi a semblé vouloir apaiser la situation ce vendredi en conférence de presse, L’Équipe rapporte qu’en interne, après avoir pris connaissance de l’article, l’entraîneur de l’OM n’était ni en colère ni choqué. Il a même affirmé assumer tout ce qui s’était passé.

«Je n’ai aucun joueur contre moi»

«J’ai très mal vécu cette semaine, comme tout le monde. Je vais parler clairement de tout ce qui a été dit et écrit», a lancé le coach de l'OM en conférence de presse, avant d’ajouter : «Certains me font passer pour un criminel, ce n’est pas juste, je suis une bonne personne. Au club, on me dit que je suis trop gentil. Mehdi Benatia ? Je suis uni avec lui. Je lis qu’il a eu un rôle de médiateur ? Ça m’a énervé. Je n’ai aucun joueur contre moi, c’est faux.»