Kings League : Le coup de fil pour boucler le transfert d’Ousmane Dembélé !

Recrue phare de l’équipe Unit3d, dirigée par Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi, Théo Chendri sera l'une des stars de la Kings League qui débute dimanche. Et pour cause, ce milieu de 27 ans a notamment été formé à La Masia, mais a également connu quelques sélections dans les équipes de France chez les jeunes. Cela lui a permis de côtoyer notamment Ousmane Dembélé. Et le Barça a voulu profiter de cette proximité entre les deux joueurs pour recruter celui qui était alors au Stade Rennais comme le raconte Théo Chendri.

Théo Chendri appelle Dembélé

« Oui, c’est vrai. Lors de ma dernière saison au Barça, Ousmane explose à Rennes. Le Barça sait que je suis en sélection avec lui. Robert Fernandez, le directeur sportif des pros, me contacte et me demande de l’aider à convaincre Ousmane. J’ai fait un peu le relais. Ça m’est arrivé pendant plusieurs heures d’avoir Robert Fernandez au téléphone et Ousmane dans la foulée. Au final, il est venu après son passage à Dortmund. Et le pauvre, il a eu de sacrées blessures. Revenir au niveau qu’il a aujourd’hui, gros respect à lui. C’est un monstre de travail et rigueur. Il a fait un travail titanesque », révèle-t-il dans une interview accordée à RMC Sport, avant d’évoquer sa proximité avec Ousmane Dembélé.

« Dès mon premier rassemblement avec ‘Ous’, le feeling est super bien passé. C’est un super gars, à l’image de ce qu’on entend encore aujourd’hui sur lui. Dans le vestiaire, c’est le top du top. C’est un mec qui rigole beaucoup. Il fait énormément de blagues, il est dans le rapport humain. Ousmane au quotidien, c’est du divertissement. J’ai gardé contact avec lui pendant de nombreuses années. J’ai été pas mal de fois chez lui quand il était à Barcelone. Avec le temps, on a été moins en contact. Il est passé dans une autre dimension en gagnant la Coupe du monde, puis en signant au PSG. Il a sa vie maintenant et j’ai la mienne. Mais je serai bien content de le revoir », ajoute Théo Chendri.