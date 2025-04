Adil Rami : La grosse frayeur !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami joue désormais les « Traîtres » sur M6 ! Présent au casting de l’émission du même nom, l’ancien joueur de l’OM fait partie des candidats devant dissimuler leur véritable identité en trompant les autres célébrités, un rôle qui n’a pas été simple à tenir pour lui, avec notamment une grande part de stress au moment d’être désigné.

Nouvelle aventure pour Adil Rami ! Alors qu’il est toujours en lice dans l’émission "Danse avec les stars" sur TF1, le champion du monde 2018 figure également au casting des "Traîtres", qui a repris jeudi soir sur M6. Un jeu inspiré du jeu "Loup-garou", dans lequel certains candidats doivent tromper les autres participants. Adil Rami fait justement partie des fameux « traîtres », un rôle pas évident à tenir pour lui.

« Ça a été très compliqué »

« Ça a été très compliqué à un moment parce que je m’attachais à toutes les personnes qui étaient autour de moi et tôt ou tard je savais qu’il fallait les trahir, a expliqué Adil Rami, interrogé par Purebreak. Je me posais beaucoup de questions mais j’essayais à chaque fois de relativiser en me disant que c’était le jeu et qu’il fallait que je respecte les règles. »

« Beaucoup d’angoisse et de stress »

Au moment d’être désigné « traître » par Eric Antoine, qui anime l’émission, Adil Rami reconnaît avoir vécu un moment de stress intense. « Les battements de mon cœur ont accéléré, affirme l’ex-défenseur de l’OM. C’était beaucoup d’angoisse et de stress même si j’essayais de garder la tête froide en me disant que c’était maintenant que le jeu commençait et qu’il fallait que je reste naturel. J’essayais de garder le sourire, je ne voulais pas qu’on me voit plus stricte ou plus stressé. Seul face à 19, c’était compliqué et j’avais besoin de renfort pour trouver du réconfort, un allié ! » Au total, trois « traîtres » sont cachés parmi les 20 candidats.