OM : Incroyable, un joueur est recruté en plein match !

Passé par l’OM entre janvier 2004 et 2006, Demetrius Ferreira est revenu sur son passage à Marseille en révélant notamment la façon dont il avait été recruté… en plein match ! José Anigo lui avait effectivement demandé lors d’une rencontre amicale s’il était intéressé par une signature à l’OM. Et quelques mois plus tard, il débarquait au sein du club phocéen.

Demetrius Ferreira recruté en plein match !

« Il y a eu (José) Anigo aussi. Lui, il m'a recruté pendant un match (rires). Je revenais de blessure et lors d'un match amical avec Bastia, il était sur le banc de la réserve de l'OM. Pendant un arrêt de jeu, il m'a demandé : "Ça va ? Ça te dirait de jouer chez nous ?" Quand il est devenu coach principal, il m'a récupéré sous forme de prêt (en 2004) », rappelle le Brésilien dans les colonnes de L’EQUIPE avant d’ajouter qu’il aurait également pu signer au FC Nantes cette année-là.

«Pendant un arrêt de jeu, il m'a demandé : "Ça va ? Ça te dirait de jouer chez nous ?"»

« Avec Nantes, je devais signer un contrat de quatre ans. Sauf qu'Anigo m'a appelé et m'a proposé un prêt de six mois pour disputer la Coupe de l'UEFA et, si j'étais conservé, il me promettait un contrat de deux ans. J'étais face à un sacré dilemme. Je n'ai pas dormi pendant une semaine. La raison me poussait à signer à Nantes. Mais je voulais connaître le Vélodrome, et la passion a parlé », reconnaît Demetrius Ferreira.