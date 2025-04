Désiré Doué - PSG : Le pari en direct d'Ousmane Dembélé !

Axel Cornic

L’été dernier, tout le monde pensait que le Paris Saint-Germain allait frapper un très gros coup pour oublier Kylian Mbappé, parti vers le Real Madrid à la fin de son contrat. Ce n’est toutefois pas ce qui s’est passé, même si les paris du dernier mercato estival ont finalement porté leurs fruits avec l’explosion d’un nouveau talent.

Un nouveau projet a débuté à Paris, sans stars. Et si le scepticisme régnait il y a encore quelques mois, il a totalement été balayé par le talent de la jeunesse. Une nouvelle vague menée notamment par Désiré Doué, recruté par le PSG au Stade Rennais pour 50M€.

« Désiré je le connaissais déjà de Rennes »

Et le jeune crack français peut déjà compter sur un fan à Paris, avec Ousmane Dembélé. « Désiré je le connaissais déjà de Rennes. Il est pétri de talent et je pense qu’il va aller très loin. On l’encourage à continuer comme ça. A son âge, il est vraiment très professionnel » a confié l’attaquant du PSG ce lundi, en conférence de presse.

« Si on ne presse pas quelqu’un d’autre prendra notre place »

« On est une équipe qui défend et qui attaque ensemble » a poursuivi Ousmane Dembélé, lui aussi ancien crack de la formation du Stade Rennais. « Le coach nous a dit que si on ne presse pas quelqu’un d’autre prendra notre place. C’est une bonne chose. On ne peut gagner que comme ça »