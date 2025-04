De Bruyne à l’OM, c’est le choc sur Canal+ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, Kevin De Bruyne a annoncé son départ de Manchester City à la fin de la saison. Le milieu de terrain belge sera donc libre de s’engager où il le souhaite et Margot Dumont suggère à l’OM de tenter le coup. Une proposition qui choque Bertrand Latour.

En fin de contrat à Manchester City, Kevin De Bruyne a récemment annoncé qu'il avait choisi de quitter le club mancunien à l'issue de la saison. « La décision, c'est de trouver quelque chose qui me plaît dans le sportif et pour ma famille aussi, c'est important. On va voir ce qui se passe », confiait le milieu de terrain belge. Et Margot Dumont recommande à l'OM de tenter le coup.

De Bruyne à l'OM, l'annonce qui choque Latour

« Je le verrais bien à Marseille. Ce serait bien et intéressant de le voir là-bas », lance la consultante sur le plateau du Canal Football Club. Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir Bertrand Latour : « C'est toi qui le payes à la fin ? Je pense que personne ne cracherait sur De Bruyne, mais est-ce que financièrement c'est possible ? Après ils ont fait venir des joueurs dont on imaginait pas qu'ils finissent à l'OM ».

«Medhi, tu as compris, il faut appeler Kevin»

D’abord choqué par la proposition de Margot Dumont, Bertrand Latour semble finalement sur la même longueur au point d’estimer que Medhi Benatia puisse boucler l’affaire : « C'est pour ça que je dis ça. Et puis le relationnel de (Medhi) Benatia, on sait qu'il est capable de grandes choses. Medhi, tu as compris, il faut appeler Kevin (De Bruyne, NDLR) ».