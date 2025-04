PSG : Ousmane Dembélé, la fin du mythe ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé est-il l'élu tant attendu par Luis Enrique ? L'entraîneur du PSG n'avait pas fait dans la langue de bois la saison passée en affirmant à plusieurs reprises que son groupe serait encore plus fort sans Kylian Mbappé. Depuis début 2025, Dembélé empile les buts dans une position d'attaquant axial qui lui était jusqu'ici étrangère. Mais Bertrand Latour, journaliste de Canal+, n'est pas dupe. Explications.

Ce mardi 15 avril, le Paris Saint-Germain pourrait valider son billet pour la seconde demi-finale de Ligue des champions consécutive après le parcours de la saison 2023/2024. En effet, l'option prise mercredi dernier au Parc des princes face à Aston Villa (3-1) a confirmé la dynamique impressionnante des hommes de Luis Enrique déjà sacrés champions de France depuis le samedi 5 avril dernier et la victoire face au SCO d'Angers (1-0).

«Il est dans une posture. Il n'en savait rien du tout»

Depuis le début de l'année 2025, Luis Enrique semble avoir trouvé la formule adéquate afin de tirer le meilleur de ses joueurs offensifs en plaçant Ousmane Dembélé au poste d'attaquant de pointe. Et le résultat est étincelant puisqu'il est le meilleur buteur du PSG cette saison (34 buts toutes compétitions confondues). Le pari de Luis Enrique évoqué à plusieurs reprises en conférence de presse est donc tenu : son équipe est meilleure que la saison dernière comme promis. Bertrand Latour a cependant souhaité nuancer.

« Je ne veux dire aucun mal de Luis Enrique. Mais il est dans une posture. Il n'en savait rien du tout. Il nous a aussi la saison dernière au mois de septembre ou octobre que l'équipe serait bien meilleure en février ou en mars, elle n'a l'a pas été. Il n'est pas devin Luis Enrique. La saison dernière, quand il l'achève, il ne sait pas ce qu'il va faire au début de saison ».

«Il ne savait pas depuis le mois d'août que Dembélé mettrait 50 buts»

« Je prends l'exemple de l'attaquant de pointe. Il a essayé tous les joueurs à vocation offensive de l'effectif au poste d'attaquant. Il y a eu Asensio, Lee, Barcola et à la fin il a trouvé Dembélé. Il ne savait pas depuis le mois d'août que Dembélé mettrait 50 buts. Mais ceci étant dit, les résultats qu'il obtient et la manière se suffisent à eux-mêmes et on ne peut que l'applaudir. Les faits lui donnent raison, mais je ne sais pas si il avait tout vu ». Voici la manière avec laquelle le journaliste de Canal+ a conclu sa tirade pendant le Canal Football Club dimanche soir.