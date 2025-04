Mbappé pète les plombs : La réaction de sa victime !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dimanche, Kylian Mbappé a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11 pendant plus de 45 minutes après un vilain tacle sur Antonio Blanco précédent son exclusion. Plus de peur que de mal pour Antonio Blanco, victime d'une grosse semelle à son tibia, qui affirme avoir reçu les excuses de Mbappé après la défaite du Deportivo Alaves face au Real Madrid (1-0).

Pour la quatrième fois de sa carrière, Kylian Mbappé a écopé d'un carton rouge dimanche après-midi sur la pelouse du Deportivo Alaves. Quatre minutes après l'ouverture du score d'Eduardo Camavinga, le numéro 9 du Real Madrid était l'auteur d'une vilaine semelle en plein milieu du tibia d'Antonio Blanco. Ce qui lui avait initialement valu un carton jaune avant que l'arbitre de la rencontre ne l'expulse après avoir consulté la VAR.

Comme contre Rennes, Mbappé craque

Un craquage similaire à celui remontant à la finale de la Coupe de France 2019 face au Stade Rennais pour une même semelle haute sur Damien Da Silva. Selon la Cadena COPE, Kylian Mbappé ne devrait pas hériter d'une lourde sanction puisque la tendance de ces dernières heures est qu'un seul match de suspension devrait être le verdict de la commission de discipline.

«J'ai parlé à Kylian, il s'est excusé, et il n'y a aucun problème»

Pour AS, Antonio Blanco s'est livré sur cet épisode avec plus de peur que de mal et des excuses présentées par Kylian Mbappé à son égard. « C'était un tacle violent. J'ai parlé à Kylian, il s'est excusé, et il n'y a aucun problème. Ce sont des actes qui peuvent arriver dans le football ».