La fin de Mbappé : Il lâche une bombe à la télévision ?

La rédaction

Kylian Mbappé traverse une période compliquée au Real Madrid. Expulsé face à Alavés, l’attaquant français interroge les observateurs sur son niveau réel. Sur Canal+, Bertrand Latour évoque une possible fin de cycle pour le champion du monde 2018, affirmant ne plus savoir s’il retrouvera un jour le niveau d’excellence qui a marqué ses débuts.

Kylian Mbappé et le Real Madrid traversent une période compliquée. Si la courte victoire 1-0 face à Alavés a permis de stopper une série de trois défaites consécutives pour la Maison Blanche, le match a surtout été marqué par l’expulsion rapide (38e minute) de Kylian Mbappé après une vilaine faute sur Antonio Blanco. Pour certains observateurs, le niveau affiché par le capitaine des Bleus interroge.

«Quelques interrogations subsistent autour de Mbappé»

«Mbappé ? Messi a été un guide pour toutes ses équipes au cours de sa carrière, et a toujours su amener les autres avec lui. Cristiano Ronaldo l’a été et l’est encore avec le Portugal, explique Bertrand Latour sur Canal+. C’est vrai que là, il y a quelques interrogations qui subsistent autour de Mbappé. Et forcément, les résultats concomitants du Paris Saint-Germain et du Real Madrid invitent peut-être à une certaine remise en question.»

«Je ne sais pas si on le reverra comme on l’a connu»

Pour le chroniqueur du Canal Football Club, l’apogée de Kylian Mbappé est peut-être déjà derrière lui :

«Mbappé, je ne sais plus quoi en penser exactement. Je vois bien qu’il a de meilleures statistiques que Cristiano Ronaldo lors de sa première année (ndlr : équivalentes), qu’il marque quasiment tous les week-ends, ça fait toujours de lui l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais dans les grands matchs, on ne l’a pas beaucoup vu. Si le Real Madrid se fait éliminer contre Arsenal, en quart de finale aller il n’aura pas été bon, en huitième pareil. Contre le Barça, il a fait un bon match une fois, et son équipe avait perdu. En Bleu, quand il est venu, ce n’était pas un régal contre la Croatie. Je ne sais pas si on le reverra comme on l’a connu, c’est-à-dire irrésistible tout le temps.»