Mbappé : Le terrible coup d’Ousmane Dembélé ?

Absent du dernier classement du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé pourrait faire une entrée en fanfare lors de la prochaine édition. Auteur de 32 buts cette saison sous le maillot du PSG, l'international tricolore fait tout aussi bien que son compatriote Kylian Mbappé, qui pourrait, une nouvelle fois, voir la récompense lui filer entre les doigts.

Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid l’été dernier dans le but de remporter des trophées et se rapprocher d’une victoire à la cérémonie du Ballon d’Or. Sixième lors de la précédente édition, le joueur aura fort à faire avec Lamine Yamal, Raphinha (FC Barcelone), mais aussi avec Ousmane Dembélé (PSG).

Dembélé, une menace pour Mbappé ?

Deuxième du Ballon d’Or 1982, Alain Giresse estime que Dembélé a ses chances cette année, surtout si le PSG poursuit son sans-faute en Ligue des champions. « Le jour de la distribution du talent, lui a reçu toutes les qualités nécessaires à un joueur de très haut niveau. Il fallait juste qu’il assemble toutes les pièces du puzzle. Il y a six mois, si vous aviez posé ce genre de question (sur le Ballon d'Or), on vous aurait envoyé à l’asile. Aujourd’hui c’est l’inverse, puisqu’il coche toutes les cases. Il est spectaculaire, décisif, encore en lice en Ligue des champions, ne fait pas la moindre vague et sourit tout le temps. Ça fait du bien au football d’avoir des gars comme ça » a confié l’ancien international français.

« Le plus fort du monde »

Ancien coach du Stade Rennais, Julien Stéphan partage le même avis « C’est bien simple, pour moi, Ousmane est aujourd’hui le plus fort du monde. Son corps, son jeu et sa tête sont équilibrés comme jamais. Il est arrivé à maturité tant sur le plan humain que professionnel. Alors Alors même si on n’est qu’au mois d’avril, que ce sont les mois prochains qui seront déterminants, à date, on peut considérer qu’Ousmane fait plus que simplement postuler au Ballon d’or » a-t-il déclaré au Parisien.