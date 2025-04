Lionel Messi et Cristiano Ronaldo réunis, le transfert surprise ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 décembre 2025 avec l'Inter Miami, Lionel Messi serait parti pour rempiler. Si sa prolongation n'abouti pas, le vétéran argentin de 37 ans devrait migrer vers l'Arabie Saoudite. On pourrait donc revoir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo évoluer dans le même championnat. La star portugaise étant sur le point de prolonger avec Al Nassr.

Formé au FC Barcelone, Lionel Messi a évolué pendant deux saisons au PSG. En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le club de la capitale, la Pulga a signé librement et gratuitement à l'Inter Miami.

Messi : L'Arabie Saoudite est toujours en course ?

Lors de son arrivée à l'Inter Miami, Lionel Messi s'est engagé jusqu'au 31 décembre 2025. Pour ne pas voir l'international argentin partir pour 0€ l'année prochaine, la franchise de David Beckham aurait lancé les pourparlers pour le prolonger il y a plusieurs mois. Et à en croire Marca, Leo Messi devrait finir par rempiler avec l'Inter Miami. Reste à savoir pour quelle durée.

Cristiano Ronaldo va prolonger avec Al Nassr

S'il ne prolonge pas avec l'Inter Miami, Lionel Messi devrait rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. D'après les indiscrétions de Marca, la Saudi Pro League serait la seule option possible pour la Pulga en cas d'échec dans les négociations avec la franchise de MLS. Mais comme l'a indiqué le média espagnol, il y aurait très peu de chances de ne pas voir Leo Messi à l'Inter Miami en 2026. D'autant qu'il a affirmé dernièrement qu'il voulait finir sa carrière dans son club actuel. En ce qui concerne Cristiano Ronaldo, il devrait signer un nouveau contrat de deux ans avec Al Nassr, son bail actuel expirant le 30 juin. Dans le cas où Lionel Messi migrait en Arabie Saoudite, on pourrait assister de nouveau à une bataille infernale avec Cristiano Ronaldo. A moins qu'il ne rejoigne Al Nassr. Pour rappel, la Pulga et CR7 se sont frottés l'un à l'autre en Liga pendant neuf saisons (2009-2018). L'Argentin ayant défendu les couleurs du FC Barcelone, tandis que le Portugais évoluait au Real Madrid.