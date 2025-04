Transfert surprise pour Kylian Mbappé, des offres sont arrivées ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis tout petit, Kylian Mbappé avait un rêve : jouer pour le Real Madrid. Depuis l’été dernier, c’est devenu une réalité pour l’international français. L’attaquant de 26 ans est donc parti pour jouer plusieurs saisons avec la Casa Blanca. Mais voilà que cela n’empêcherait pas Mbappé de recevoir dès à présent des offres pour s’en aller.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG l’été dernier, Kylian Mbappé avait choisi depuis un moment de ne pas prolonger. Ainsi, le Français s’est retrouvé et plus rien ne pouvait le retenir de signer au Real Madrid. Le rêve est alors devenu réalité pour celui qui depuis son plus jeune âge vouloir évoluer avec la Casa Blanca. A 26 ans, Mbappé est désormais un joueur merengue.

Déjà des offres pour Mbappé ?

Kylian Mbappé vient donc à peine d’arriver, mais voilà qu’il pourrait déjà être question de s’en aller. Le joueur du Real Madrid aurait en tout cas des offres pour cela. En effet, c’est ce qu’a révélé Ana Pastor, qui a interviewé Mbappé pour La Sexta. Pour AS, teasant son entretien, la journaliste ibérique a expliqué qu’il sera notamment question des offres déjà reçues par le Français depuis qu’il est au Real Madrid.

« Il n'a pas tourné autour du pot »

C’est ce dimanche soir que La Sexta va diffuser l’interview de Kylian Mbappé. Dans celle-ci, il sera visiblement question de tout et le joueur du Real Madrid ne devrait éluder aucun sujet. « A-t-il évité certaines questions ? Non, et vous savez que dans ce genre d'entretiens, il y a toujours quelqu'un qui évite. C'est juste que c'est très naturel dans les réponses aussi. Je veux dire, il n'a aucun problème à vous dire ce qu'il pense, et de nos jours, c'est cool, vraiment. Il a répondu à ce qu'on lui demandait, il n'a pas tourné autour du pot », a expliqué la journaliste.