PSG : Deux grands renforts annoncés en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions, le PSG retrouvera Arsenal en demi-finale, les 29 avril et 7 mai prochains. Décimé par les blessures, l’effectif des Gunners pourrait être marqué par deux retours de blessure d’ici-là. Ce vendredi, Mikel Arteta a ainsi fait le point sur les possibles renforts de Ricardo Calafiori et de Kai Havertz.

Le PSG va retrouver un vieil ennemi à l’occasion des demi-finales de la Ligue des Champions. Battus par Arsenal le 1er octobre 2024 en phase de championnat de la C1, les Parisiens vont retrouver les Gunners lors d’une double confrontation épique pour une qualification en finale.

Deux grands renforts pour Arsenal avant le PSG ?

Le match aller se déroulera le 29 avril prochain à l’Emirates Stadium, tandis que le PSG recevra Arsenal le 7 mai au Parc des Princes. Si la rencontre paraît équilibrée sur le papier, l’effectif dirigé par Mikel Arteta est sévèrement touché par de nombreuses blessures. Néanmoins, comme confirmé par l’Espagnol ce vendredi en conférence de presse, deux gros renforts pourraient être enregistrés avant la réception du PSG à Londres, avec Ricardo Calafiori et Kai Havertz.

Arteta annonce les retours de Calafiori et d’Havertz

Face à la presse, Mikel Arteta a d’abord abordé le cas du défenseur italien. « Il ne sera pas prêt contre Ipswich. De retour au PSG ? Si tout se passe bien, je pense que oui, peut-être un peu plus tôt. Il est déjà sur le terrain et il fait beaucoup de choses. Nous devons prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit en forme à son retour. » L’ancien milieu de terrain est plus pessimiste pour Kai Havertz, même si l’Allemand pourrait le surprendre positivement : « C'est trop serré. Mais si je dois parier sur lui. Plus tôt que prévu. Je dirai oui. Vu la façon dont il pousse tous les jours, je ne pense pas qu'on puisse le retenir très longtemps. »