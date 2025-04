La «couille» qui a fait trembler Samir Nasri !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur à l'aller, Arsenal a également fait tomber le Real Madrid au Bernabeu (1-2). En égalisant, Vinicius Jr avait toutefois redonner un peu d'espoir aux fans merengue, relançant ainsi l'idée d'une remontada face aux Gunners. Un but un peu gag inscrit par le Brésilien, qui a d'ailleurs inquiéter Samir Nasri, ancien du club londonien.

Malgré un retard de 3 buts après le match aller, le Real Madrid rêvait d'une remontada pour renverser Arsenal en Ligue des Champions. Celle-ci n'aura finalement pas eu lieu puisque les Merengue ont même fini par s'incliner à domicile au retour (1-2). Vinicius Jr avait pourtant profité d'une erreur de William Saliba pour raviver un peu l'espoir du Real Madrid et les inquiétudes du côté d'Arsenal.

« Attention »

En voyant ce but largement évitable, Samir Nasri a même commencé à craindre le pire pour son ancienne équipe face au Real Madrid. En effet, Laure Boulleau a dévoilé sur Instagram la réaction de celui qui a joué à Arsenal au moment de la réalisation de Vinicius Jr. « Attention. Attention. Quand il y a des couilles comme ça, c'est là que ça commence à se transformer », a alors lâché Samir Nasri.

Le PSG après le Real Madrid !

Au final, ce but de Vinicius Jr n'aura eu aucune incidence, bien au contraire. En effet, par la suite, c'est Gabriel Martinelli qui a marqué, scellant la victoire et la qualification d'Arsenal. Les Gunners sont désormais en demi-finales de la Ligue des Champions et c'est maintenant le PSG qui va se dresser sur la route des joueurs de Mikel Arteta. Rendez-vous maintenant le 29 avril pour le match aller à l'Emirates.