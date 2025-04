Kylian Mbappé, c’est déjà terminé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Editorialiste de RMC, Daniel Riolo est réputé pour ne pas faire dans la langue de bois sur les ondes de la radio. Après l’élimination du Real Madrid face à Arsenal en quarts de finale de la Ligue des champions mercredi (1-2), Riolo a communiqué une crainte forte sur la suite de la carrière de Kylian Mbappé.

Malgré ses quatre buts inscrits face à Manchester City en 1/16èmes de finale de la Ligue des champions en février dernier, Kylian Mbappé n’a clairement pas poursuivi sur cette lancée par la suite de la compétition. Que ce soit lors de la double confrontation entre l’Atletico de Madrid et le Real Madrid en 1/8èmes de finale (2-1 et 1-1) ou à l’occasion des déroutes contre Arsenal (0-3 et 1-2), Mbappé est resté muet à la pointe de l’attaque madrilène.

«Il s'obstine à vouloir jouer 9 et il va se gâcher»

Des prestations alarmantes du point de vue de Daniel Riolo qui a dressé le constat suivant pendant l’After Foot mercredi soir. « Soit il retrouve un vrai physique - et il n'est pas loin de l'avoir complètement - pour rejouer dans la position qui a fait sa gloire, soit il s'obstine à vouloir jouer 9 et il va se gâcher ».

«On ne reverra pas le Mbappé qu'on a connu»

L’éditorialiste de RMC craint que la meilleure période de Kylian Mbappé soit derrière lui en raison de son repositionnement dans l’axe de l’attaque. « On aura eu un fantastique joueur de ses 17 à 25 ans, ce qui est déjà pas mal. Mais là, si c'est pour voir ça, on ne reverra pas le Mbappé qu'on a connu ».