Kylian Mbappé, la violente rupture…

En quittant le PSG pour le Real Madrid et la presse française occasionnellement critique à son égard, Kylian Mbappé a mis les pieds dans un environnement bien plus dur. Après l’élimination du club merengue en quarts de finale de Ligue des champions face à Arsenal (5-1 au score cumulé), on assiste actuellement à une rupture franche entre la presse espagnole et le champion du monde. Explications.

« Il me reste quoi comme gros trophée ? La Ligue des champions ? Je suis dans le meilleur club pour ça. (…) Pour l’instant, j’espère que le PSG ne gagnera pas la Ligue des champions car je veux la gagner avec Madrid ». Voici le discours tenu par Kylian Mbappé à la fin de l’année 2024 en interview avec Mouloud Achour pour Clique. Cependant, le rêve européen du capitaine de l’équipe de France devra attendre encore un peu. Arsenal s’est mis en travers de sa route et a corrigé le Real Madrid en quarts de finale de C1 (5-1 au score cumulé). Une double confrontation que Mbappé a une nouvelle fois traversé après les 1/8èmes de finale contre l’Atletico de Madrid.

«Les gens ont voulu voir en Mbappé un nouveau Cristiano Ronaldo, mais il en est à des années lumières»

0 but lors des quatre dernières sorties du Real Madrid en Ligue des champions pour Kylian Mbappé et une première élimination en quarts de finale pour le club merengue depuis 20 ans. De quoi sceller la rupture entre la presse espagnole et la recrue phare de l’été à la Casa Blanca. « Il ne sera jamais Cristiano. Il n’aura jamais son leadership ni son caractère. » a constaté Julio Pulido, journaliste de la Cadena SER. Tomas Roncero, rédacteur en chef d’AS et intervenant régulier d’El Chiringuito, a totalement craqué en dressant un constat peu flatteur envers la première saison européenne de Kylian Mbappé. « On pensait qu’il venait pour confirmer ce qu’il était à Paris, mais mec, si on enlève son triplé contre City... Ce n’est pas qu’il ne tente pas, mais il n’est pas différentiel. On le sent anxieux. Les gens ont voulu voir en Mbappé un nouveau Cristiano Ronaldo, mais il en est à des années lumières ».

«Il faut le comparer avec Vinicius, et au final c’est le Real Madrid qui est perdant»

De son côté, Antonio Romero a demandé à l’opinion publique de changer ses standards de comparaison en les baissant de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema à Vinicius Jr. Le Brésilien se retrouve même bridé par le champion du monde aux yeux du journaliste de la Cadena SER. « Mbappé il ne faut pas le comparer avec Cristiano, il faut le comparer avec Vinicius, et au final c’est le Real Madrid qui est perdant. Le Real Madrid perd parce que Vini n’est plus Vini et Mbappé n’a pas pris la relève. Le comparer avec Cristiano est une dinguerie. Tu ne peux pas le comparer ni avec Cristiano ni avec Benzema ».