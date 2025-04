Mbappé, la «guerre» annoncée en direct !

Pierrick Levallet

C’est terminé pour le Real Madrid en Ligue des champions. Le club madrilène n’a pas réussi à inverser la tendance contre Arsenal ce mercredi soir, et s’est donc fait sortir dès les quarts de finale. Kylian Mbappé et Vinicius Jr n’ont pas réussi à empêcher une telle catastrophe. Samir Nasri a d’ailleurs évoqué une potentielle guerre entre les deux stars.

Le Real Madrid espérait une remontée spectaculaire ce mercredi soir. Le destin en a décidé autrement. Déjà battu 3-0 à l’aller, le club madrilène s’est de nouveau incliné face à Arsenal (1-2). Cette nouvelle défaite a été synonyme d’élimination pour les Merengue, dès les quarts de finale de la Ligue des champions. Kylian Mbappé et Vinicius Jr n’ont rien pu faire pour éviter un tel fiasco.

«La saison dernière, Vinicius faisait les efforts défensifs»

Par ailleurs, Samir Nasri a évoqué une potentielle guerre entre les deux stars du Real Madrid. « C'est une guerre d'égo au Real Madrid. La saison dernière, Vinicius faisait les efforts défensifs et désormais, il voit que Mbappé ne fait pas les efforts, et il ne fait pas non plus » a lancé l’ancien joueur de l’OM, Arsenal et Manchester City au micro du Canal Champions Club sur Canal+.

Le Real Madrid vers une saison blanche ?

Il faut dire que cette saison, ce problème n’a rien arrangé pour Carlo Ancelotti. L’entraîneur du Real Madrid a continuellement cherché la solution pour obtenir une équipe équilibrée tout en associant Kylian Mbappé à Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham. Mais le technicien italien n’a jamais réussi à la trouver. Résultat, le Real Madrid pourrait terminer la saison sans remporter le moindre trophée.