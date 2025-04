Kylian Mbappé : Le cauchemar au Real Madrid !

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé pensait vivre une première saison de rêve. Mais elle a finalement viré au cauchemar. L’international français n’a jamais vraiment montré de quoi il est réellement capable. Par ailleurs, son arrivée a contraint Carlo Ancelotti de faire des choix tactiques contre sa volonté.

Après la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé pensait être libéré de son calvaire dans la capitale. L’attaquant de 26 ans a signé libre au Real Madrid, où il pensait vivre une première saison de rêve. Mais ce mercredi soir, les Merengue n’ont pas pu éviter une élimination précoce contre Arsenal en Ligue des champions (1-5 aux scores cumulés).

Ancelotti a vécu un cauchemar à cause de Mbappé

Par ailleurs, son arrivée a posé plus d’un problème pour Carlo Ancelotti. D’après les informations d’AS, ce sont les hautes sphères du Real Madrid qui ont décidé que le projet devait tourner autour de Kylian Mbappé malgré les départs de Toni Kroos, Nacho Fernandez et Joselu. Sa signature a cependant été un cauchemar pour Carlo Ancelotti, obligé de l’aligner aux côtés de Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham même si cela déséquilibrait l’équipe.

Saison blanche pour le Real Madrid ?

Le résultat est sans appel. Le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des champions dès les quarts de finale. Carlo Ancelotti n’a jamais su trouver la bonne solution tactique pour obtenir à nouveau une équipe équilibrée. La fin de saison s’annonce délicate pour la Casa Blanca, qui risque de la terminer sans remporter le moindre trophée. Kylian Mbappé ne pensait pas vivre une telle saison pour sa première dans la capitale espagnole.