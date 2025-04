Mbappé, la fin annoncée en direct

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis son arrivée au Real Madrid en provenance du PSG l'été dernier, Kylian Mbappé évolue en tant que numéro 9 avec les présences de Vinicius Junior et Rodrygo sur les côtés. Un positionnement qui le dessert fortement comme l'a décrypté Daniel Riolo en direct sur RMC Sport mercredi soir. Et ce dernier annonce même la fin du grand Mbappé s'il ne change pas rapidement de position...

Le Real Madrid était condamné à un exploit mercredi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions face à Arsenal (défaite 3-0 à l'aller), mais les Merengue se sont encore inclinés (score final 1-2) et quittent donc la C1 par la petite porte. Le recrutement en fanfare de Kylian Mbappé l'été dernier, en provenance du PSG, n'a donc pas porté ses fruits pour la Casa Blanca, qui avait pourtant remporté 5 des 9 dernières éditions de la Ligue des Champions. Et le véritable problème a déjà été identifié pour Mbappé...

« Mbappé se gâche dans un rôle qui n'est pas le sien »

En direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport après l'élimination du Real Madrid mercredi soir, Daniel Riolo a expliqué que ce positionnement en tant que numéro 9 était en train de plomber la carrière de Kylian Mbappé : « Maintenant ça fait deux ans que Mbappé se gâche dans un rôle qui n'est pas le sien. Il fait ce qu'il peut, il met des buts, certains sont magnifiques, d'autres sont supers faciles, mais à partir du moment où t'es devant, c'est normal que tu mettes des buts. Mais combien de temps va-t-il se gâcher à jouer dans cette position-là ? », indique l'éditorialiste de RMC.

« On ne reverra pas ce Mbappé-là »

Et Riolo poursuit en affirmant que tant que Mbappé continuait d'être aligné dans un rôle de buteur au Real Madrid, on ne reverrait jamais le grand joueur qui avait tant brillé depuis son éclosion en 2017 avec l'AS Monaco : « Soit il retrouve un vrai physique et une vraie condition et il rejouera dans la position qui a fait sa gloire, soit s'il s'obstine à croire qu'il va joueur 9 il va se gâcher. Et on aura eu un fantastique joueur de ses 17 ans à ses 25 ans, mais si c'est pour voir ça, on ne reverra pas ce Mbappé-là ». L'avertissement est donc lancé pour Mbappé.