Mbappé : Le Real Madrid a choisi son nouveau buteur !

Alors que Kylian Mbappé est touché au genou et sera absent plusieurs semaines, c’est Gonzalo Garcia qui était titulaire ce dimanche, lors de la réception du Betis Séville (5-1). Auteur d’un triplé, l’attaquant âgé de 21 ans a su saisir sa chance. Un joueur sur lequel le Real Madrid compte et dont il n’a jamais envisagé de se séparer, malgré les rumeurs autour de son avenir.

Pas de Kylian Mbappé, pas de problème pour le Real Madrid. Ce dimanche, c’est sans son attaquant que la Casa Blanca recevait le Betis Séville. Touché au genou, le Français sera absent plusieurs semaines. Ce qui a profité à Gonzalo Garcia, titularisé par Xabi Alonso à la pointe de l’attaque madrilène.

Remplaçant de Mbappé, Garcia s’offre un triplé Une opportunité que le joueur âgé de 21 ans n’a pas laissé passer. Auteur du tout premier but de sa carrière en Liga dès la 20e minute de jeu, Gonzalo Garcia s’est ensuite offert un triplé en seconde période. Une rencontre parfaitement maitrisée par le Real Madrid, qui s’est imposé sans difficulté contre le Betis Séville (5-1).