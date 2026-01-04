Mbappé : Le Real Madrid a choisi son nouveau buteur !

Alors que Kylian Mbappé est touché au genou et sera absent plusieurs semaines, c’est Gonzalo Garcia qui était titulaire ce dimanche, lors de la réception du Betis Séville (5-1). Auteur d’un triplé, l’attaquant âgé de 21 ans a su saisir sa chance. Un joueur sur lequel le Real Madrid compte et dont il n’a jamais envisagé de se séparer, malgré les rumeurs autour de son avenir.
Pas de Kylian Mbappé, pas de problème pour le Real Madrid. Ce dimanche, c’est sans son attaquant que la Casa Blanca recevait le Betis Séville. Touché au genou, le Français sera absent plusieurs semaines. Ce qui a profité à Gonzalo Garcia, titularisé par Xabi Alonso à la pointe de l’attaque madrilène.
Remplaçant de Mbappé, Garcia s’offre un triplé
Une opportunité que le joueur âgé de 21 ans n’a pas laissé passer. Auteur du tout premier but de sa carrière en Liga dès la 20e minute de jeu, Gonzalo Garcia s’est ensuite offert un triplé en seconde période. Une rencontre parfaitement maitrisée par le Real Madrid, qui s’est imposé sans difficulté contre le Betis Séville (5-1).
Garcia totalement dans les plans du Real Madrid
Si Gonzalo Garcia a eu peu de temps de jeu depuis le début de la saison en raison de la concurrence avec Kylian Mbappé, les Merengue comptent sur lui. Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, le Real Madrid n’a jamais envisagé de s’en séparer, que ce soit l’été dernier ou cet hiver, malgré les rumeurs sur son avenir. Le club espagnol le considère comme un élément clé de l’équipe, talentueux et au potentiel énorme. Il est très apprécié par Xabi Alonso, ce qui explique pourquoi c’est Endrick qui a dû partir et a été prêté à l’OL.