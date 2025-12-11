Kylian Mbappé : Le transfert de rêve est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Bien installé à la pointe de l’attaque du Real Madrid, Kylian Mbappé semble désormais inamovible aux yeux de Xabi Alonso. De ce fait, Gonzalo Garcia n’a pas forcément pu bénéficier d’un temps de jeu intéressant cette saison. De quoi attiser les convoitises, alors qu’un gros club allemand rêverait de recruter l’attaquant de 21 ans.

Le Real Madrid a un problème. Battu par Manchester City ce mercredi soir (1-2), le club madrilène a clairement manqué de qualité devant le but. Alors que Kylian Mbappé, absent pour ce match, réalise un début de saison exceptionnel, les hommes de Xabi Alonso semblent être devenus trop dépendants des prestations du Français.

Gonzalo Garcia barré par Mbappé L’ancienne star du PSG est désormais bien installée dans le système du Real. Attaquant de pointe, Kylian Mbappé joue la quasi totalité des rencontres avec le club espagnol, privant notamment certains jeunes de temps de jeu comme cela peut être le cas concernant Endrick ou Gonzalo Garcia. Titulaire ce mercredi en Ligue des Champions en l’absence de Mbappé, l’attaquant de 21 ans n’a pas convaincu.