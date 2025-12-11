PSG : Riolo veut virer une star, transfert confirmé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bradley Barcola ne se trouve pas dans les bonnes grâces de Daniel Riolo. L’international français de 23 ans n’a pas convaincu l’éditorialiste de RMC et figure forte de l’After Foot depuis son arrivée au PSG en 2023. Si bien qu’il est prêt à le remplacer par Ademola Lookman alors que Barcola figure dans le viseur de Liverpool pour la succession de Mohamed Salah.

Depuis quelque temps, en attestent les sobriquets comme « Bambi » afin de signifier qu’il est trop tendre pour le haut niveau et le gratin européen lorsqu’il joue sur le front de l’attaque du PSG, Daniel Riolo critique Bradley Barcola. L’international français de 23 ans formé à l’OL n’impressionne pas du tout l’éditorialiste de RMC qui ne s’est pas fait prier afin d’inciter le Paris Saint-Germain à s’en séparer dans la foulée de l’annonce de Luis Enrique en conférence de presse sur l’ouverture des portes du Campus PSG pour d’éventuelles recrues hivernales.

«Lookman pour Barcola, bien sûr que je le fais» « Pour jouer sur le côté comme ça, tu me dis demain je prends (Ademola) Lookman plutôt que Barcola, je te dis oui vas-y. Lookman pour Barcola, bien sûr que je le fais ». a assuré Daniel Riolo pendant la diffusion de l’After Foot sur la fréquence radio de RMC mercredi soir dans la foulée du nul concédé sur la pelouse de l’Athletic Bilbao en Ligue des champions (0-0). Malgré les critiques de Riolo, l’attaquant latéral du PSG dispose d’une belle cote sur le marché des transferts et plus particulièrement du côté de Liverpool comme le10sport.com vous l’a communiqué en exclusivité le 6 décembre dernier alors que les négociations pour sa prolongation de contrat courant jusqu’en juin 2028 n’avancent pas.