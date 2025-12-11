Départ de Kylian Mbappé : Coup dur pour le Real Madrid !

Amadou Diawara

Touché au genou, Kylian Mbappé est resté sur le banc des remplaçants pendant l'intégralité du choc Real Madrid - Manchester City mercredi soir. Alors que la Maison-Blanche se déplace sur la pelouse d'Alavés ce dimanche, le numéro 10 de Xabi Alonso serait très incertain. En effet, la présence de Kylian Mbappé pour cette rencontre serait compromise.

Ce mercredi soir, le Real Madrid a reçu Manchester City au Bernabeu. Malheureusement pour Xabi Alonso, il n'a pas pu aligner Kylian Mbappé lors de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions.

Real-City : Mbappé n'a pas pu jouer Si Kylian Mbappé a été convoqué par Xabi Alonso, il n'a pas pu participer au choc entre le Real Madrid et Manchester City. Impuissante, la star française a donc assisté à la défaite des siens (2-1) depuis le banc de touche.