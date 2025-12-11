Départ de Kylian Mbappé : Coup dur pour le Real Madrid !

Touché au genou, Kylian Mbappé est resté sur le banc des remplaçants pendant l'intégralité du choc Real Madrid - Manchester City mercredi soir. Alors que la Maison-Blanche se déplace sur la pelouse d'Alavés ce dimanche, le numéro 10 de Xabi Alonso serait très incertain. En effet, la présence de Kylian Mbappé pour cette rencontre serait compromise.
Ce mercredi soir, le Real Madrid a reçu Manchester City au Bernabeu. Malheureusement pour Xabi Alonso, il n'a pas pu aligner Kylian Mbappé lors de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions.
Real-City : Mbappé n'a pas pu jouer
Si Kylian Mbappé a été convoqué par Xabi Alonso, il n'a pas pu participer au choc entre le Real Madrid et Manchester City. Impuissante, la star française a donc assisté à la défaite des siens (2-1) depuis le banc de touche.
Mbappé est très incertain pour Alavés-Real
Après le coup de sifflet final de Real Madrid - Manchester City, Marca a fait un point sur l'état de santé de Kylian Mbappé. A en croire le média espagnol, l'attaquant de 26 ans serait très incertain pour le prochain match de son équipe, programmé ce dimanche soir. En effet, la présence de Kylian Mbappé pour le déplacement sur la pelouse d'Alavés serait compromise. Xabi Alonso refusant de prendre le moindre risque avec sa vedette.