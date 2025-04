Kylian Mbappé, malaise confirmé !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid espérait une remontada ce mercredi soir, mais la réception d’Arsenal a viré au désastre. Le club madrilène s’est incliné une deuxième fois (1-2, 1-5 aux scores cumulés) et a donc été éliminé de la Ligue des champions. Kylian Mbappé n’a rien pu faire éviter la catastrophe. Un certain malaise s’était installé dans le vestiaire, et le fiasco de ce mercredi a confirmé la tendance.

Avant la rencontre, le Real Madrid pensait pouvoir y arriver. Le club madrilène se sentait capable de l’exploit contre Arsenal. Battue 3-0 à l’aller, la Casa Blanca estimait être en mesure de réaliser une remontada et rejoindre le PSG en demi-finale de la Ligue des champions. Mais ce mercredi soir, le match retour a viré au désastre.

Le Real Madrid a sombré en Ligue des champions

Les hommes de Mikel Arteta ont naturellement cherché à protéger leur avantage. Et ceux de Carlo Ancelotti n’ont rien pu faire pour percer la défense des Gunners. Résultat, le Real Madrid s’est incliné une deuxième fois (1-2) et a donc été éliminé de la Ligue des champions (1-5 aux scores cumulés).

Le malaise se confirme avec Mbappé dans le vestiaire

Kylian Mbappé n’a jamais semblé en mesure d’éviter la catastrophe chez les Merengue. Comme le rapporte Relevo, le Real Madrid est apparu une nouvelle fois désorganisé. Les déplacements de l’ancien du PSG étaient brouillons. Le club madrilène avait pourtant eu quelques signaux des problèmes au cours de la saison, mais n’a rien fait pour y remédier. Dans le vestiaire, on serait d’ailleurs un peu confus. Un certain malaise s’était installé dans l’effectif de Carlo Ancelotti tout au long de l’exercice 2024-2025. Et l’élimination contre Arsenal a confirmé la chose.

Le Real Madrid va désormais devoir faire le point sur sa saison. La Maison-Blanche court le risque de la terminer sans remporter le moindre trophée. Il y a encore une finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone à disputer. Ces mêmes Blaugrana ont d’ailleurs 4 points d’avance sur le Real Madrid en Liga à 7 journées de la fin. Il y aura ensuite la Coupe du monde des clubs à disputer. Mais en l’état actuel, le club madrilène fonce droit dans le mur.