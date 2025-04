Le PSG dit non à un «phénomène» qui écrase tout !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A plusieurs reprises, le PSG a tenté de recruter Rayan Cherki qui n’est finalement jamais venu. Pour le plus grand bonheur de l’OL. Et pour cause, samedi soir, il a une nouvelle offert la victoire aux Lyonnais contre le LOSC (2-1). Au point d’impressionner son coéquipier Moussa Niakhaté qui qualifie Rayan Cherki de «phénomène».

Que ce soit l'été dernier ou encore cet hiver, Rayan Cherki a été associé au PSG. Son transfert aurait même été proche d'être bouclé. Cependant, l'international espoirs n'a finalement pas signé à Paris pour le plus grand bonheur des Lyonnais. Samedi soir, il a encore une fois inscrit le but de la victoire contre le LOSC (2-1), ce qui ne manque pas d'impressionner son coéquipier Moussa Niakhaté.

«Rayan c’est un phénomène»

« Rayan c’est un phénomène. Je pense que cette année il prend son envol. Il a commencé sur le banc, donc ce n’est pas évident. Il a su se montrer déterminant pour l’équipe. Je suis très content pour Rayan. C’est un atout majeur pour notre équipe. On aura besoin de tout le monde les six derniers matches, notamment de Rayan », lâche le défenseur de l’OL en zone mixte. De son côté, Rayan Cherki a annoncé la couleur pour la fin de la saison.

«On travaille ça tous les jours à l’entraînement»

« Mon but ? On travaille ça tous les jours à l’entraînement. Les enchaînements rapides. Je n’ai pas le temps de discuter quiconque. Contrôle, frappe. J’ai la chance que ça fasse but pour le plus grand plaisir du stade et du club. J’espère qu’on va continuer comme ça. Il est temps de prendre ses responsabilités. Coco et Alexandre sont des cadres mais je me dois de les suppléer pour aider l’équipe. J’essaye de le faire à chaque match en donnant des buts, marquant des buts. J’essaye de le garder sur la durée. On a fait une bonne opération mais chaque match sera une finale. On a plus le temps de rigoler. Il ne faudra pas laisser de points, chaque victoire sera hyper importante. On a notre destin entre nos mains. On va y aller comme si c’était notre dernier match à chaque fois », promet-il.