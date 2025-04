Mbappé rejoint Zidane, son rêve est réalisé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche soir, Kylian Mbappé s'est longuement confié sur son arrivée au Real Madrid. Un club qui le suit depuis l'enfance. Dans sa chambre à Bondy, le joueur avait accroché des postes à l'effigie de Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, il marche sur les pas de son idole, mais aussi sur ceux de Zinédine Zidane.

Kylian Mbappé a réalisé son rêve. Après un passage remarqué au PSG, le Français s’est engagé avec le Real Madrid, son équipe de cœur. Un attachement qui remonte à son enfance. Dans sa chambre garni de posters, Mbappé avait grandi aux côtés des exploits de Cristiano Ronaldo et de Zinédine Zidane.

Mbappé raconte sa passion pour le Real Madrid

« Je suis devenu un fan du Real Madrid grâce à Zidane, comme un fan de Zizou, avec les galactiques. C'est le meilleur club du monde, il a une aura que les autres n'ont pas. Puis est arrivé Cristiano, mon autre idole » a confié Mbappé.

« Maintenant c'est une réalité »

Alors lorsque l’occasion s’est présentée, de nouveau, la saison dernière, le joueur du PSG n’a pas hésité une seule seconde. « J'ai regardé tous les matches quand j'étais enfant, quand j'étais joueur, parce que c'est le club le plus important. Au début, c'était un rêve, puis un but et maintenant c'est une réalité » a confié Mbappé au cours d’un entretien accordé à la Sexta.