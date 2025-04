Le PSG prépare un coup historique !

Amadou Diawara

Tombeur d'Aston Villa en quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi doit se frotter à Arsenal dans le dernier carré. Ayant affronté les Gunners à cinq reprises en compétitions européennes majeures, le club de la capitale ne s'est jamais imposé. La tâche s'annonce donc ardue.

Qualifié in-extremis pour la phase à élimination directe de la Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique s'est défait à la fois de Brest, Liverpool et d'Aston Villa. En demi-finale de la C1, le club emmené par Luis Enrique a rendez-vous avec Arsenal.

Le PSG n'a jamais battu Arsenal

Dans un premier temps, le PSG se déplace à l'Emirates Stadium d'Arsenal ce mardi soir. Et au match retour, le club de la capitale va accueillir son adversaire au Parc des Princes le mercredi 7 mai. Lors de ces deux confrontations, le PSG ira chercher la toute première victoire de son histoire face à Arsenal.

Ligue des Champions : Une finale historique pour le PSG ?

D'après Opta, Arsenal est le club ayant le plus affronté le PSG en compétition européenne majeure. Malgré tout, les Gunners n'ont jamais perdu face au club rouge et bleu. Sur ses cinq duels face au PSG, Arsenal en a remporté deux. Et les deux équipes se sont neutralisées à trois reprises. Reste à savoir si les hommes de Luis Enrique réussiront à éliminer es joueurs de Mikel Arteta dans le dernier carré de la Ligue des Champions.