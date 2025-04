Cyclisme : Tour des Flandres-Paris-Roubaix, Pogacar lance un message à Van der Poel...

Alexandre Higounet

Alors que la grande semaine flandrienne, marquée par l’enchaînement Tour des Flandres-Paris-Roubaix, est en approche et qu’un duel XXL se profile entre Mathieu Van der Poel et Tadej Pogacar, le leader slovène de l’équipe UAE Team Emirates a de nouveau utilisé le levier psychologique pour tenter d’entamer la confiance de son adversaire. Explication.

Cela fait plusieurs mois voire années que l’on a pu constater qu’au sein du staff de l’équipe UAE Team Emirates, on savait utiliser les leviers médiatiques, notamment au travers des réseaux sociaux, pour matraquer mentalement les adversaires de Pogacar.

Cyclisme - Mercato : Un grand projet Evenepoel relancé ?

➡️ https://t.co/XQszFaWkLD pic.twitter.com/HEQI9zs99R — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 19, 2025

Le Team UAE sait mener la guerre psychologique

Cet hiver, on a vu ainsi le leader slovène battre le KOM Strava (le meilleur temps) de l’ascension du Coll del Rates en Espagne, quelques jours après que Jonas Vingegaard s’y soit filmé en pleine vitesse. En février, Pogacar a publié une vidéo de lui en train de s’entraîner à haute intensité sur les pavés de Paris-Roubaix pour semer le doute dans les esprits de ses concurrents autour de son éventuelle participation, un doute ensuite entretenu pendant de longues semaines par l’équipe UAE.

Pogacar publie ses temps Strava sur les pavés...

Aujourd’hui, à quelques jours de l’enchaînement Tour des Flandres-Paris-Roubaix, où se profile un duel XXL avec Mathieu Van der Poel, le leader du Team UAE a de nouveau utilisé ce levier. Alors qu’il y a quelques jours, le champion hollandais a annoncé se sentir très serein du fait qu’il avait déjà gagné Milan San Remo, une course que Pogacar rêve en vain de gagner, une confiance renforcée par sa victoire écrasante dans le Grand-Prix E3, le coureur slovène a relancé son travail psychologique en publiant ses données Strava, qui témoignent qu’il a pris des KOM sur des secteurs pavés de Paris-Roubaix, notamment celui très difficile de Mons-en-Pévèle, franchi en 4’27’’, soit trois secondes de moins que le précédent record. Dans le même esprit, Pogacar a égalé Wout Van Aert au deuxième rang des meilleurs temps sur le Carrefour de l’Arbre, le temps du champion belge datant de l’édition 2023 de Paris-Roubaix. Le message émis à l’intention de Mathieu Van der Poel est clair et net : je suis prêt pour le combat et les pavés, tu es très loin d’avoir course gagnée.